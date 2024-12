Basso diz que Santos cumpriu objetivo e minimiza vaias na festa do acesso

A possível volta de Neymar ao Santos em 2025 vem tomando conta dos ânimos da torcida alvinegra e também já impactou o vestiário do time, como era de se esperar. O assunto virou motivo de expectativa no elenco santista, que não deixa de comentar entre si.

Basso conta que as notícias divulgadas na mídia deixam o grupo incerto se o camisa 10 irá voltar ou não, apesar do otimismo. Mas o zagueiro é firme: só vai acreditar quando Neymar vestir a camisa do Peixe e assinar o contrato.

"Houve as conversas. Daí às vezes chegava um e falava: 'Ele vai vir', depois outro: 'Não sei, acho que não' (risos). Você não sabe, né? A expectativa de ter um jogador desse é fantástica. Quem não quer jogar ao lado do Neymar? Então, você vê um jornalista cravando que ele vem, aí outro fala que já não sabe, você fica nessa dúvida. Eu vou acreditar na hora que a gente vier assinando o contrato, com camiseta do Santos."

Fã do craque, Basso também brincou sobre os "desencontros" com Neymar. O craque foi a dois jogos do Peixe na atual temporada, durante o Paulistão, período em que o zagueiro estava emprestado para o Arouca, de Portugal. No ano passado, o camisa 10 foi ao vestiário do Peixe duas semanas antes do defensor chegar ao clube.

Neymar também foi convidado para assistir ao último jogo do Santos na Vila Belmiro diante do CRB, pela Série B. O craque, porém, voltou para a Arábia Saudita, e o encontro com Basso foi novamente adiado.

"Falo que sou muito azarado nisso. Desde o ano passado, todas as vezes que ele vai no vestiário eu não estou. Esse ano eu tinha ido embora para Portugal, deu dois jogos e ele apareceu. Depois foi na final também. Ano passado, ele foi no vestiário, deu duas semanas eu cheguei no Santos. Daí tinha a expectativa dele ir para o vestiário agora (durante a Série B), mas o pessoal já quebrou a minha expectativa no meio da semana e falou que ele não ia."