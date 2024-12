Leicester bate o West Ham e volta a vencer após cinco jogos no Campeonato Inglês

Nesta terça-feira, no King Power Stadium, o Leicester venceu o West Ham por 3 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos mandantes foram marcados por Jamie Vardy, El Khannous e Daka, enquanto Füllkrug descontou para os visitantes. Lucas Paquetá, camisa 10 dos Hammers, começou no banco e entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o Leicester volta a vencer após cinco jogos na Premier League, assumindo a 15ª colocação e se afastando da zona de rebaixamento, com 13 pontos. O West Ham fica uma posição acima, com 15.

Na próxima rodada, os Foxes recebem o Brighton, no domingo, às 11h (de Brasília). Os Hammers, por sua vez, enfrentam o Wolverhampton, em casa, na segunda-feira, às 17h.