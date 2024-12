Guardiola admite que Ederson pode seguir no banco do Manchester City

Na última partida do Manchester City, contra o Liverpool, Pep Guardiola surpreendeu a todos e optou por começar com o goleiro Stefan Ortega no lugar de Ederson. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico admitiu que o brasileiro pode seguir no banco de reservas nas próximas partidas.

"Ederson é o goleiro número 1 e Stefan é o número 2, mas talvez Stefan possa continuar nos próximos jogos. [A reação de Ederson foi] muito boa. Nós nos conhecemos há oito ou nove anos", disse.

Ederson chegou do Benfica ao Manchester City em julho de 2017 e sempre foi o titular. Já Ortega está no clube inglês desde 2022 e vinha sendo o substituto imediato do brasileiro.