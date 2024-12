São Paulo vira sobre o Palmeiras e conquista o tetra da Copa do Brasil sub-20 de forma invicta

O jogo

Logo aos dois minutos, o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor. Após rebote na área, Patrick ficou com a sobra, foi derrubado por Kauê e o árbitro marcou a infração. Na cobrança, Thalys bateu do lado direito de João Pedro e colocou o Verdão em vantagem. O jogo seguiu bem movimentado e o São Paulo teve chance de deixar tudo igual aos 24, com finalização de Maik finalizou da entrada da área e mandou perto do travessão de Deivid.

Aos 31 minutos, o Palmeiras ampliou o placar. Depois de cobrança de escanteio, Benedetti desviou de cabeça e a bola sobrou com Luighi na pequena área. O atacante desviou e balançou a rede. Na sequência, o Tricolor quase diminuiu, com finalização de Paulinho, que saí perto da trave esquerda de Deivid. Nos acréscimos, Ryan Francisco descontou. Maik finalizou de dentro da área, a bola desviou em Benedetti e sobrou com Ryan, que bateu firme e balançou a rede.

No segundo tempo, o São Paulo empatou aos sete minutos. O Tricolor saiu em contra-ataque, a defesa palmeirense não conseguiu cortar e Matheus Alves tocou para Ferreira, que deu assistência para Ryan. O camisa 9 limpou a marcação e bateu para o fundo do gol. Aos 12, a equipe da casa conseguiu a virada. Ferreira arrancou pela direita, invadiu a área, driblou Benedetti e mandou no canto de Deivid.

O Palmeiras sentiu os gols sofridos e deu ainda mais espaço para o São Paulo, que quase fez o quarto, aos 17, com Lucca. Aos 36 minutos, Sorriso driblou a marcação, finalizou de dentro da área e viu a defesa desviar para fora. Na sequência, o Verdão quase empatou. Depois de cobrança de escanteio, Thalys cabeceou firme e acertou o travessão. Aos 40, as Crias da Academia ficaram com um a menos devido à expulsão de Patrick.

FICHA TÉCNICA