Ronaldo Fenômeno confirma presença em jogo despedida de Adriano no Maracanã

"Vai ser uma honra participar da despedida do Adriano. Para o futebol, ele foi um grande jogador. Para mim, um amigo com o coração gigante. Aliás, para muitos. E, para todos, um apaixonado pelo nosso esporte. Didico sempre deixou tudo em campo, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes que defendeu. Vai ser muito especial estar com ele no Maraca celebrando essa sua linda história no mundo da bola", disse Ronaldo.

Quando Adriano foi vendido pelo Flamengo para a Inter de Milão, em 2001, Ronaldo ainda se recuperava da lesão no joelho. A dupla só foi se encontrar novamente em 2003, já pela Seleção, em derrota de 2 a 1 para Portugal, em amistoso, em que Adriano substituiu justamente Ronaldo na etapa final. Uma grande amizade já tinha nascido ali.

"Ronaldo sempre foi minha inspiração no futebol. Quando cheguei na Itália, ainda virou um grande amigo. Ele me acolheu, me ambientou, me ajudou, me orientou... Na seleção brasileira, tive a chance de jogar com ele várias vezes, até mesmo numa Copa do Mundo, em 2006. Foi um fenômeno como jogador, como também é como pessoa. Sem ele, essa minha despedida não teria tanto sentido", declarou Adriano.