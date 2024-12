Luiz Gustavo indica renovação com o São Paulo para 2025: "Tenho energia para gastar"

O volante Luiz Gustavo deve permanecer no São Paulo em 2025. Após a derrota do time para o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador admitiu conversas com a diretoria para estender seu vínculo e crê em um "desfecho feliz" para todos os lados.

O contrato do experiente meio-campista é válido apenas até o fim da atual temporada. Ele desembarcou no clube em dezembro do ano passado e, em pouco tempo, tornou-se líder e peça-chave do time de Luis Zubeldía.

Apesar de viver o auge de seus 37 anos, Luiz Gustavo ainda crê que tem "energia para gastar". Ele se vê "motivado" e, apesar de não cravar, indica que irá renovar seu contrato.