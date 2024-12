Magnata grego confirma negociação para comprar SAF do Vasco

A SAF do Vasco da Gama é o novo alvo do grego Evangelos Marinakis, que deseja comprar o clube carioca. Em entrevista à Sky Sports, da Inglaterra, o magnata confirmou que já negocia a aquisição do Cruzmaltino.

"Ele (Evangelos Marinakis) contou sobre suas ambições de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama", disse à emissora. A reportagem completa irá ao ar nesta terça-feira (3).

Na primeira quinzena de novembro, Pedrinho, presidente do Vasco, foi indagado sobre um possível interesse de Marinakis e outros investidores na compra do Gigante da Colina. O dirigente desconversou, alegando estar cumprindo com cláusulas de confidencialidade.