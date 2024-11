Bilionário dono de Olympiacos e Forest sinaliza interesse em SAF do Vasco

O grego Evangelos Marinakis sinalizou interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da SAF. O bilionário fez um primeiro aceno oficial ao Cruzmaltino através de intermediários.

O que aconteceu

A informação inicial foi dada pelo ex-jogador Edmundo e confirmada pelo UOL. O ídolo vascaíno é amigo do presidente do clube, Pedrinho, e tem relações com a atual diretoria.

Apesar de sinalizar interesse, o grego ainda não formalizou uma proposta oficial. Outros empresários também tem sondado o Vasco, mas nenhum ainda apresentou uma oferta concreta de compra da SAF.