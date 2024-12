COB anuncia saída do diretor-geral Rogério Sampaio

Medalhista de ouro no judô nas Olimpíadas de Barcelona 1992, Rogério assumiu a função de diretor-geral em maio de 2018. Desde então, fez parte da criação de diversos programas: GET (Gestão, Ética e Transparência) e Esporte Seguro, Congresso Olímpico, COB Expo, Hall da Fama, Canal Olímpico do Brasil e Floresta Olímpica do Brasil.

Além de promover boas práticas de governança, esteve presente em um período de avanços significativos em Alto Rendimento, Desenvolvimento, Marketing e Comunicação, além da redução substancial da dívida do COB.

"O trabalho do Rogério foi irrepreensível à frente do COB. Ele trouxe modernidade e eficiência para a agenda do comitê, que hoje tem inúmeros projetos que são referência internacional. Tanto no campo esportivo quando administrativo, ele contribuiu de maneira decisiva para o esporte olímpico do país", disse Paulo Wanderley, Presidente do COB.