Augusto comemora suspensão de votação de impeachment com torcedores do Corinthians e tumulto é formado

A votação de impeachment do presidente Augusto Melo, do Corinthians, no Conselho Deliberativo foi suspensa por ordem judicial pouco antes da reunião começar. O mandatário do Timão e seus apoiadores, após a publicação da liminar, foram comemorar essa decisão com torcedores do clube que estiveram presentes nas redondezas do Parque São Jorge.

"Carregado" pela multidão, Augusto Melo escutou da torcida os gritos de "não vai ter golpe" e teve entre esses apoiadores os ex-jogadores e ídolos do Timão, Dinei e Edilson. Desde cedo, torcedores do Corinthians se juntaram nas imediações do Parque São Jorge para protestar contra o impeachment do presidente.

Depois de Augusto Melo sair do meio da multidão, alguns torcedores causaram um tumulto, retirando as grades que estavam separando-os da entrada do clube. Rojões foram lançados e um torcedor ficou ferido após ser atingido no joelho. Policias militares precisaram intervir para conter os torcedores mais exaltados.