Gabi Portilho analisa ano do feminino: "As seleções precisam respeitar mais o futebol brasileiro"

"Agora é aproveitar as férias. Espero que cada uma vá com esse sentimento de vitória para casa, porque a gente está mudando a cara da Seleção. Daqui para frente, vai ser sempre para mais, a gente vai sempre se cobrar mais. É aproveitar essa alegria e, se Deus quiser, no ano que vem, voltar com força total e com as energias renovadas para continuar fazendo um trabalho bem feito", finalizou.

Em 2025, as comandadas de Arthur Elias terá a disputa da Copa América, nos meses de julho e agosto, no Equador e seguirão a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.