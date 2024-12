Análise: Corinthians supera ineficiência e mostra poder de reação para dormir no G8

Por André da Silva Costa

O Corinthians conquistou uma vitória heroica no último sábado. O time mostrou um poder de reação fantástico para virar sobre o Criciúma, no Heriberto Hulse, e dormir no G8 do Campeonato Brasileiro.

Para levar mais três pontos, a equipe de Ramón Díaz precisou superar a ineficiência do primeiro tempo. O time criou muitas chances e conseguiu chegar ao ataque várias vezes, mas desperdiçou duas ou três chances claras. Como forma de castigo, o Timão sofreu dois gols e desceu ao vestiário em desvantagem.