Raphinha marca, mas Barcelona perde para Las Palmas no Espanhol

Com o resultado, o clube catalão permaneceu com 34 pontos, na primeira colocação, e pode ver sua vantagem para vice-líder Real Madrid diminuir. O clube merengue tem 30 pontos, mas está com dois jogos a menos. Já o Las Palmas ocupa a 14ª posição, com 15 pontos.

O Barça volta a campo na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), diante do Mallorca, no Estádio Mallorca Son Moix, pela 16ª rodada de La Liga. Enquanto o Las Palmas visita o Club Esportiu Europa, no mesmo dia, às 17h15, pela segunda fase da Copa do Rei.

O Barcelona pressionou bastante durante o primeiro tempo, mas perdeu algumas oportunidades e não conseguiu abrir o placar.

O Las Palmas surpreendeu no início da segunda etapa e marcou o primeiro gol do jogo aos quatro minutos. Após superar a equipe visitante superar a pressão do Barça na saída de bola, Kirian Rodríguez tocou em profundidade para Sandro Ramírez, que avançou e finalizou cruzado no canto esquerdo para balançar as redes.