Em 'casa nova', Red Bull Bragantino faz duelo paulista com o Mirassol para seguir no G-4

Em seu novo lar provisório, o Red Bull Bragantino fará sua estreia no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no confronto paulista com o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time mandante vem embalado por uma sequência positiva e defende sua posição no G-4 nesta segunda-feira, às 19h.

São quatro vitórias seguidas, uma delas sobre o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Após brigar contra o rebaixamento na temporada passada, o time de Bragança voltou a figurar na parte alta da tabela, com 13 pontos.

Do outro lado, o Mirassol também vive momento especial, com cinco jogos de invencibilidade. Com uma campanha visando a manutenção na elite, o time soma sete pontos e vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em casa.