Fonseca conhece rival da estreia e pode rever sua maior vítima em Roma

Imagem: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia do Masters 1000 de Roma e, se vencer, terá um reencontro contra o primeiro top 10 que derrotou na carreira.

O que aconteceu

Fonseca encara o húngaro Fabian Marozsán na primeira rodada. Ele tem 25 anos e é o atual nº 61 do mundo, estando quatro posições acima do fenômeno carioca.

Caso avance, o brasileiro terá pela frente Andrey Rublev, ex-top 10 que foi sua vítima no Australian Open. Ele ocupava o nono posto do ranking na época e, até agora, é o tenista mais bem ranqueado que foi batido por João. O russo despencou posições nos últimos meses, mas está em 17º e entra direto na segunda rodada por ser o cabeça de chave número 16 do torneio.