Milan vence o Empoli e encosta no G6 do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan venceu o Empoli por 3 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Os mandantes encaminharam o êxito ainda no primeiro tempo. Com 19 minutos, Morata abriu o marcador. Aos 44, foi a vez de Reijnders ir à redes. O meia holandês, aliás, marcou mais um aos 24 da etapa complementar para dar números finais à partida.

Com o resultado, o Milan aparece na sétima colocação, com 22 pontos, três a menos que a Juventus, que abre o G6. O Empoli, por sua vez, está em 10º, com 16.