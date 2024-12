Gaviões convoca torcida do Corinthians para votação de impeachment e promete ato "pacífico"

"Salve, família!

Convocamos toda a Fiel Torcida para comparecer ao Parque São Jorge nesta segunda-feira (2), a partir das 15h, com o intuito de acompanhar a importante decisão dos conselheiros do Corinthians sobre o possível afastamento do presidente Augusto Melo.

O Gaviões da Fiel estará presente nessa assembleia de forma pacífica, prezando pela integridade física de todos os envolvidos, sejam torcedores, conselheiros ou funcionários do clube. Nosso maior patrimônio, o Sport Club Corinthians Paulista, jamais ficará sem a proteção e o amor de sua torcida.

Estamos cientes de que muitos torcedores de outras cidades também estarão presentes, movidos pela mesma preocupação com o futuro do clube. Por isso, reforçamos a necessidade de mantermos um ambiente calmo, com respeito e união, para que nenhum incidente comprometa a segurança e a ordem nesse momento crucial.

A responsabilidade pelo futuro do Corinthians está nas mãos dos conselheiros.

Enquanto a Fiel Torcida segue comprometida com o projeto de quitação da Neo Química Arena e o time luta por uma vaga na pré-libertadores, o momento exige atenção e prudência. Rumores de uma possível debandada de jogadores e a incerteza administrativa preocupam a todos.