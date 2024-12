Com título do Botafogo, São Paulo garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025

Neste domingo, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. O título do Glorioso ajudou o São Paulo, que graças à conquista do time carioca, garantiu vaga direta na fase de grupos na próxima edição do torneio continental.

O São Paulo ocupa a sexta colocação na tabela da Série A, com 59 pontos. Atual campeão da Libertadores e líder do Brasileiro, o Botafogo tem vaga automaticamente garantida na próxima edição da competição por conta do título. Desse modo, o G4 viraria, ao menos, um G5.

Para além do título do Botafogo, o Flamengo também foi de grande ajuda para o Tricolor. O Rubro-Negro carioca, atual quinto colocado, foi campeão da Copa do Brasil e, em função disso, também já tem seu lugar assegurado na fase de grupos da próxima Libertadores.