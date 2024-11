Campeão, Max Verstappen conquista pole position no GP do Catar

O Grande Prêmio do Catar acontece neste domingo, às 13 horas (de Brasília), no Circuito Internacional de Lusail, em Doha.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR!

Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8

? Formula 1 (@F1) November 30, 2024

No Q1, Alexander Albon (Williams), Liam Dawson (RB), Nico Hulkenberg (Haas), Franco Colapinto (Williams) e Esteban Ocon (Alpine) tiveram os piores tempos e acabaram eliminados. Por outro lado, George Russel (Mercedes) fez a melhor volta, com 1m21s241.