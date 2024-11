Botafogo tenta alcançar feito que não acontece na Libertadores há 15 anos

A TODO VAPOR! ??

O Botafogo segue firme sua preparação para a grande final da Libertadores e realizou treinamento no Mapuche Country Club! PARA CIMA, MEU GLORIOSO! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7cL0s9lNWJ

? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 28, 2024





O time do técnico Artur Jorge garantiu vaga no Grupo D do torneio, ao lado de Junior Barranquilla, da Colômbia, LDU, do Equador, e Universitario, do Peru. A equipe carioca somou três vitórias, um empate e duas derrotas e se classificou para o mata-mata na segunda posição, com 10 pontos.