Vasco x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Felipe, que se juntou à gestão do Vasco comandada pelo ex-companheiro Pedrinho, assumiu o cargo de diretor técnico da SAF do Vasco da Gama em junho deste ano. Como treinador, iniciou a carreira em 2017, no Tigres do Brasil, e tem passagens por Bangu, Confiança-SE e Volta Redonda.

Conhecido por incentivar os atletas da base, Felipe deve fazer algumas mudanças na equipe para seu jogo de estreia. O zagueiro Luiz Gustavo, o lateral Leandrinho e o atacante Rayan devem figurar no time titular.

Com seu destino selado no Brasileirão, o Atlético-GO aproveita as últimas rodadas para organizar a casa visando a próxima temporada. O técnico Anderson Gomes contará com a volta do meia Shaylon, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras, no último sábado.

No primeiro turno, jogando em Goiânia, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de David.

VASCO-RJ X ATLÉTICO-GO