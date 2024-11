São Paulo estreia na Copinha feminina com goleada sobre o Vila Nova

A equipe sub-20 do São Paulo estreou na Copinha feminina com o pé direito. Na noite desta sexta-feira, o time paulista o Vila Nova, por 4 a 0, em duelo da primeira rodada da competição. Os gols do jogo que aconteceu no CERET, foram marcados por Milena, Amaral (2) e Vitorinha.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Celso Silva soma os primeiros três pontos e assumem a primeira colocação do Grupo E. O Internacional é o segundo colocado, com menor saldo de gols. O Red Bull Bragantino, que perdeu por 2 a 1 para o Colorado, é o terceiro, enquanto o Vila Nova fecha a chave.

O São Paulo volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Internacional, às 20h (de Brasília), no CERET.