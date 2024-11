Palmeiras se reapresenta após folga, e Abel prepara o time para enfrentar o Cruzeiro

Sem Marcos Rocha, quem deve assumir a posição na lateral-direita é Mayke. Giay também briga por espaço, mas está há quatro jogos sem atuar. Enquanto Murilo deve ser titular ao lado de Vitor Reis na zaga palmeirense.

Além deles, seguem fora o atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Piquerez, em transição física. Ambos cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Na última rodada, o Verdão acabou sendo derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, o Alviverde voltou para o segundo lugar, com 70 pontos, e viu o Botafogo retomar a ponta e abrir três pontos de vantagem a duas rodadas do fim da competição.

O elenco palmeirense volta a treinar na manhã deste sábado, na Academia de Futebol.