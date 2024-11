Gabi, no vôlei, e Lorena, no futebol, estão estão entre as vencedoras do Prêmio Brasil Olímpico

Fora dos Jogos Olímpicos Paris 2024, polo aquático, hóquei sobre a grama e basquete 3×3 tiveram novos nomes escolhidos como melhores do ano. No hóquei sobre a grama, o eleito foi Lucas Varela, da Seleção sub-21 e do Rio Hockey. No polo aquático, o prêmio vai para Gabriel Sojo, do Sesi Ribeirão, enquanto a melhor do ano no basquete 3×3 foi Luana Batista de Souza, que jogou a LBF pelo Sampaio Basquete.

Até este domingo também serão conhecidos os demais vencedores por modalidades e os finalistas do Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida. O processo para a escolha dos indicados como melhores das modalidades envolveu um colégio eleitoral formado por dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, ex-atletas e personalidades do esporte.

Confira os vencedores do PBO 2024 nos esportes coletivos:

Basquete 3×3: Luana Batista

Basquete 5×5: Marcelinho Huertas

Futebol: Lorena