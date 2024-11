Seleção masculina de vôlei conhece a tabela do Mundial de 2025

A Federação Internacional de Vôlei divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Mundial masculino. A competição será realizada no próximo ano, durante o mês de setembro, nas Filipinas.

Terceiro colocado na última edição, o Brasil estreia no dia 14 contra a China. Na sequência da etapa inicial do torneio, o time sul-americano enfrentará a República Tcheca (dia 15) e a Sérvia (dia 17).

A abertura do Campeonato Mundial masculino de vôlei será no dia 12 de setembro, data em que a anfitriã do torneio Filipinas jogará contra a Tunísia.