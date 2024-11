Palmeiras tem folga dupla após derrota para o Botafogo que complicou título

O atacante Estêvão, de acordo com a transmissão, deixou o gramado com dores e deve ser avaliado. Por outro lado, o lateral esquerdo Piquerez, em transição física, vive a expectativa de voltar a ser relacionado.

Classificação e jogos Brasileirão

O Palmeiras atualmente está no segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo, com 73. Apesar da desvantagem, a equipe alviverde ainda nutre chances de conquistar o troféu nacional pela terceira vez consecutiva, feito este que seria inédito no clube.

Restam duas rodadas para o fim da Série A. Depois do Cruzeiro, o Alviverde encara o Fluminense na rodada final. Do outro lado, o time carioca mede forças com Internacional, no Beira-Rio, e São Paulo, no Nilton Santos, nos dois jogos restantes.