Cruzeiro busca empate pelo Brasileirão, e Grêmio completa quarto jogo seguido sem vencer

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no Mineirão e empataram por 1 a 1. Matheus Pereira foi quem balançou as redes para a equipe mineira, enquanto Braithwaite marcou para os gaúchos, que não vencem há quatro partidas.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 48 pontos, na sétima colocação, vaga que garante à Raposa acesso direto na Libertadores da próxima temporada. Já o Grêmio alcançou os 41 somados, na 14ª posição, mas não vence há quatro jogos (três empates e uma derrota).

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid. No mesmo dia, mas às 16h, o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena do Grêmio. Ambos os duelos serão válidos pela 36ª rodada.