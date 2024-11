Botafogo tira onda do Palmeiras e cita música de Roberto Carlos: "Momento lindo"

A derrota diante do Botafogo, sofrida na noite desta terça-feira, afastou o Palmeiras do título do Campeonato Brasileiro. Algoz do time da casa em pleno Allianz Parque, o clube carioca usou seu perfil oficial no X para tirar onda após o triunfo pela 36ª rodada do torneio.

Em função do palco montado no Gol Norte da arena para um show de Roberto Carlos, o Palmeiras decidiu instalar um telão para os torcedores posicionados no setor coberto pela estrutura. "Experiência telão", publicou na véspera da partida o perfil oficial do programa Avanti no X.