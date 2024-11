Austrália x Brasil: veja as prováveis escalações e onde assistir ao amistoso do futebol feminino

O Brasil não sabe o que é derrota desde o 1 a 0 para os Estados Unidos na final da Copa Ouro. A temporada foi muito proveitosa para as brasileiras, que conquistaram uma nada esperada medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. No último amistoso, triunfo de 1 a 0 sobre a Colômbia.

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira, considera muito importante este amistoso: "Creio que será um jogo muito equilibrado. Para nós, é um desafio vir até a Austrália. Mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e número pequeno de treinamentos, temos um grupo renovado e estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida, e também no segundo jogo", disse ele.

A Austrália vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a Alemanha em amistoso e terá uma torcida apaixonada. Isso porque mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Além do duelo desta quinta-feira, a Seleção Brasileira fará mais um amistoso contra a Austrália no domingo.

Prováveis escalações