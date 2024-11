Treino do Corinthians: Héctor Hernández se recupera de lesão e Yuri Alberto inicia transição

O Corinthians atualizou a situação do departamento médico na noite desta terça-feira. O clube informou que o atacante Héctor Hernández se recuperou de lesão no joelho direito, enquanto Yuri Alberto iniciou processo de transição após sofrer lesão de 1º grau na coxa. A equipe se reapresentou após a vitória contra o Vasco, no último domingo.

A tendência é que a dupla esteja disponível para o duelo diante do Criciúma, no próximo sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Héctor se machucou no final de outubro, e a expectativa do clube era que ele perdesse o restante da temporada. Já Yuri sentiu desconforto na coxa durante a vitória contra o Cruzeiro, no último dia 20.