Sócios da Portuguesa aprovam SAF do clube

"A proposta recebeu 158 votos a favor, 26 votos contrários, consolidando a escolha dos associados por este importante passo em direção à modernização e ao fortalecimento do Clube", publicou a Portuguesa em suas redes sociais.

November 26, 2024

A SAF propõe um investimento no futebol da Portuguesa, somado a compromissos com dívidas e a reformulação do Canindé para uma arena moderna. Até 2029, o valor investido no futebol será de R$ 263 milhões.

Antes de ser aprovada pelos sócios, o processo passou pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, e pelo Conselho Deliberativo, onde foi aceita por aclamação.