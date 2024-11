Barcelona vence o Brest com 100º gol de Lewandowski na Liga dos Campeões

Já o Brest tem 10 pontos e está em 8º lugar. O time francês pode ser ultrapassado ainda nesta rodada por Borussia Dortmund e Aston Villa.

No novo formato da Champions, os oito primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, enquanto os posicionados entre a 9ª e a 24ª colocação jogam uma repescagem. Os últimos doze colocados são eliminados ao fim da 8ª rodada.

O próximo confronto do Barcelona pela Liga dos Campeões é contra o Borussia Dortmund, fora de casa, no dia 11 de dezembro. O Brest recebe o PSV, em casa, no dia 10.

No panteão dos craques

O 1º gol de Lewandowski na partida foi o 100º de sua carreira na principal competição de clubes do continente europeu. Ao todo, Lewa anotou 17 gols no torneio com a camisa do Borussia Dortmund, 69 gols pelo Bayern de Munique e, agora, 10 gols pelo Barcelona. Na atual edição, o polonês soma 7 gols e é o artilheiro da competição.

Na história da Champions, Lewandowski só fica atrás de Cristiano Ronaldo (141 gols) e Lionel Messi (129) em número de gols. O 4º colocado na lista de artilheiros é o francês Karim Benzema, com 90 gols.