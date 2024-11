Presidente da GM fala sobre projeto de nova equipe na F1

A TWG Global está com a GM neste ingresso à Fórmula 1. "Estamos empolgados em fazer parceria com a General Motors para trazer uma presença dinâmica para a categoria", afirmou Dan Towriss, CEO dos negócios de automobilismo da empresa.

"Juntos, estamos montando uma equipe de classe mundial que irá incorporar a inovação norte-americana e proporcionar momentos inesquecíveis para os entusiastas. Agradecemos o apoio da FIA e da FOM em nossa chegada e o reconhecimento do valor que podemos trazer para o campeonato."

Mario Andretti, o último campeão norte-americano de F1, atuará como diretor no conselho da equipe. "A Fórmula 1 foi minha primeira paixão e agora - 70 anos depois - o paddock da F1 ainda é o lugar que me empolga. Estou absolutamente emocionado com a Cadillac, a Fórmula 1, Mark Walter e Dan Towriss," destacou.

Não perca: confira mais notícias na Gazeta Esportiva

Desde janeiro de 2023, quando solicitou à organização seu ingresso na categoria, a Cadillac Fórmula 1 montou um time experiente para trabalhar em aerodinâmica, desenvolvimento de chassis e componentes, software e simulação de dinâmica veicular. A escuderia tem operações nos Estados Unidos (Fishers, Charlotte e Warren) e na Inglaterra (Silverstone).

A GM tem um longo histórico de sucesso nas pistas e um legado no desenvolvimento de motores de alto desempenho, com mais de 3.000 vitórias e mais de 100 campeonatos no automobilismo.