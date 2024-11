Entenda por que o Santos 'correu' para acertar a renovação com Souza

O Santos se adiantou e acertou a renovação contratual do lateral esquerdo Souza. O novo vínculo é válido até 2028 e diminui as chances do clube perder uma joia por um preço baixo.

O antigo acordo vencia no dia 31 de maio de 2025. Ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 31 de novembro deste ano e sair da Vila Belmiro de graça.

Souza, aliás, já chamou atenção na Europa. O defensor entrou na mira de alguns clubes estrangeiros, como Barcelona e Chelsea. Ele foi chamado de "novo Marcelo" por um jornal espanhol.