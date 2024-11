Técnico do Barcelona confirma baixas de Yamal e Balde para duelo contra o Brest na Champions

"A qualidade de Lamine é saber controlar a bola, mas também superar os adversários e nos ajudar a criar espaços. Eu acho e espero que esse seja o último jogo que ele perca, porque no treino de hoje ele me pareceu muito bem, mas temos que aguardar", disse o técnico.

Flick ainda projetou uma possível data de retorno para Yamal. "Eu acho que, no sábado, ele possa ser uma opção, talvez começando no banco de reservas, mas veremos, porque agora ele tem que treinar um pouco mais e temos que controlar isso. Veremos", completou.

O treinador alemão também deixou claro que Balde não será relacionado para a partida contra o Brest. Com dores musculares, o lateral não saiu do banco de reservas no empate em 2 a 2 contra o Celta de Vigo no sábado, e teve de ser substituído por Gerard Martin - o que também deve acontecer nesta terça.