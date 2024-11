Salah afirma estar "mais fora do que dentro" do Liverpool para a próxima temporada

O atacante Mohamed Salah revelou neste domingo que ainda não recebeu uma oferta de renovação do Liverpool. Com seu contrato se encerrando ao final da temporada, o egípcio afirmou estar mais próximo de uma saída do que permanecer.

"Bem, estamos quase em dezembro e ainda não recebi nenhuma oferta para permanecer no clube. Provavelmente estou mais fora do que dentro", disse às mídias após a vitória sobre o Southampton por 3 a 2, no St Mary's Stadium, pelo Campeonato Inglês.

"Você sabe que estou no clube há muitos anos. Não há clube como este. Mas, no final, não está em minhas mãos. Como eu disse antes, é dezembro e ainda não recebi nada sobre meu futuro", concluiu.