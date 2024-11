Presidente do Sport manifesta desejo de manter Lucas Lima e negociará com o Santos

O jogador de 34 anos está emprestado ao Leão até o final do ano. O contrato com o Santos é válido até o dia 30 de abril de 2025. O atleta, contudo, deixou a Vila Belmiro de forma conturbada, especialmente após o rebaixamento para a Série B.

No Sport, Lucas Lima teve um ano de destaque e foi um dos líderes do elenco na Segunda Divisão. Ele distribuiu dez assistências em 35 jogos.

Segundo dados do Sofascore, o meia também foi o jogador entre todos os clubes da Série B que deu mais passes decisivos (82) e grandes chances criadas (12). Ele ainda marcou três gols e recuperou a bola 133 vezes.

No último domingo, aliás, Lucas Lima foi o grande nome da vitória de 2 a 1 do Sport sobre o Santos, pela última rodada da Série B. Após o jogo, o meia falou sobre a possibilidade de permanecer no Sport.

Com o triunfo sobre o Peixe, o Leão garantiu o retorno à Primeira Divisão depois de duas temporadas na Série B. A equipe do Recife terminou a competição na 3ª posição, com 66 pontos conquistados.