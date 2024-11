Fluminense x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Fluminense e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em um verdadeiro confronto direto pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times lutam contra o rebaixamento.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

O Tricolor, que vem de empate por 2 a 2 com o Fortaleza, também em casa, é o pior colocado fora da zona da degola com 38 pontos. O time catarinense tem um ponto a menos e abre justamente a área mais indesejada da competição, para onde caiu após a derrota de 1 a 0 para o Vitória em Santa Catarina. Assim, se vencer, troca de posição com o Fluminense.