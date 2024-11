Dupla reforça apoio a Augusto Melo, mas diz: 'Não queremos nos envolver com política'

Rodrigo Garro e Gustavo Henrique, autores dos gols do Corinthians na vitória contra o Vasco, no último domingo (24), reforçaram apoio ao presidente Augusto Melo no processo de votação de impeachment pelo Conselho Deliberativo. No entanto, a dupla destacou que não tem interesse em se envolver com a política do clube e o que acontece do Parque São Jorge para dentro.

Ambos deixaram claro que o apoio do elenco a Augusto é por conta de sua gestão de vestiário, cumprindo com o que promete e pagando os salários em dia, por exemplo.

"O que se passa da porta para dentro no clube é difícil falar. Não vou me meter em política, a pessoa que está no cargo do Corinthians sempre cumpriu com sua palavra, sempre fez o melhor pelo vestiário e por isso nos posicionamos, como respeito a ele. O resto não conheço e não quero me meter na política", disse Rodrigo Garro, uma das lideranças do elenco, em contato com a imprensa.