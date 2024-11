Corinthians: jogadores se manifestam contra impeachment de Augusto

A poucos dias da votação de impeachment que pode derrubar Augusto Melo da presidência do Corinthians, jogadores do Timão publicaram uma nota de apoio ao cartola.

O que aconteceu

Mais de dez jogadores do elenco alvinegro publicaram uma nota de apoio em suas redes sociais. "Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo", começa a nota que foi publicada em redes sociais de jogadores como André Ramalho, Rodrigo Garro, Fagner e Yuri Alberto.

A nota ainda tece elogios ao presidente do Corinthians. "Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube", prossegue o desabafo dos jogadores do Timão, concluindo que o elenco "está alinhado com o presidente e a diretoria".