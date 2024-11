Destaque do Sport, Lucas Lima termina Série B como líder em assistências

? 133 bolas recuperadas (!)



Emprestado pelo Santos, o meia ainda não tem seu futuro definido. Após o jogo, Lucas Lima falou sobre a possibilidade de permanecer no Sport e afirmou que o presidente da equipe nordestina sabe da sua vontade.

Para poder contar com o meia na partida decisiva diante da ex-equipe, o Sport precisou pagar uma multa de R$ 500 mil ao Peixe.

Com a vitória sobre o Santos, o Sport garantiu o retorno à Primeira Divisão depois de duas temporadas na Série B. A equipe do Recife terminou a competição na 3ª posição, com 66 pontos conquistados.