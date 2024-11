Savério diz que oposição sai fortalecida da eleição e promete "fiscalizar" gestão de Leila no Palmeiras

"Não é fácil liderar um grupo numa condição dessa e é uma responsabilidade muito grande. Nós procuramos fazer uma campanha bastante propositiva, construtiva e sempre respeitando demais a instituição porque nós estamos aqui e nós temos essa obrigação de elevar o nome da instituição e elevar o nome do Palmeiras. Queria, obviamente, cumprimentar a presidente eleita, desejar a ela todo sucesso, toda a sorte, que ela continue vendo cada vez mais o tamanho do Palmeiras, a importância dessa instituição e que ela consiga entender o protagonismo, a liderança que o Palmeiras tem que ter no momento tão disruptivo do futebol brasileiro. Estou muito feliz por chegar ao término desse processo eleitoral nessa condição. O Palmeiras sai ganhando e ganha muito. A oposição sai fortalecida, mas a partir de amanhã a gente tem que encontrar um jeito de fazer com que esses votos se somem, que esses votos dialoguem entre si para o bem do Palmeiras, e, pessoalmente, eu a partir de agora voltar para a arquibancada, em busca desse campeonato e terça-feira é o primeiro passo para isso", disse.

Leila Pereira foi aclamada presidente em sua primeira corrida eleitoral à presidência, que aconteceu em 2021, já que não teve oposição para disputar o pleito. Em junho 2024, a oposição definiu o nome de Savério Orlandi como candidato ao pleito para concorrer com a atual mandatária.

"Eu acho que isso foi muito interessante nesse processo que nós conseguimos sob a minha liderança aglutinar esses grupos todos, e a nossa tarefa agora é primeiro a estar a postos para sempre reconhecer e enaltecer aquilo que tiver que ser enaltecido aqui dentro da administração, não tenha dúvida em primeiro lugar. E exercer a nossa função institucional que é de fiscalizar. Conselheiros que somos, membros do Conselho Deliberativo, e participando no Conselho de Orientação e Fiscalização sempre com essa característica de modo construtivo, de modo propositivo. E seremos sempre os primeiros a reconhecer o que tiver de acerto aqui", disse.

Após a reeleição, Leila Pereira revelou que não levaria em conta as propostas de Savério Orlandi no período eleitoral. Questionado sobre essa decisão da presidente, o opositor contou que foi "ignorado" por Leila ao tentar cumprimentá-la.

"O Palmeiras sempre respirou ares democráticos. Então, se ela entende que não pode se apropriar de nada do nosso plano é uma prerrogativa dela, afinal ela foi eleita, tem o plano dela e ela faz o que ela quiser. Eu, certamente, me valeria de boas ideias do outro lado. Eu não vejo problema nenhum nisso, nós estamos aqui no final do dia pela mesma coisa. Fizemos uma campanha aí ao longo desses dois meses e na segunda ou terceira vez que eu me dirigi para cumprimentar a minha candidata, como a minha boa educação recomenda, não tive reciprocidade. A partir daí eu não vejo razão também para me dirigir à pessoa porque, veja, todo mundo me conhece, inclusive todo mundo que apoia e está com ela. Isso sempre norteou os comportamentos aqui dentro do Palmeiras é ruim que isso aconteça. Até o ponto de não contemplar ideias é uma prerrogativa as pessoas têm a sua tem o seu plano de governo e tal não se relacionar não é um caminho não é o que nós queremos para o Palmeiras no futuro e a gente vai chegar nesse lugar em algum momento porque também tudo passa, o mandato tem prazo para começar e para terminar", finalizou.