São Paulo inicia preparação para visitar Palmeiras com Oscar recuperado e 'sob observação'

Começou para valer nesta quinta-feira o clássico do São Paulo com o Palmeiras, agendado para domingo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Com titulares realizando um trabalho regenerativo após jogo da Libertadores, Luis Zubeldía aproveitou a atividade para observar o meia Oscar.

Recuperado de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, Oscar trabalhou o tempo todo. Zubeldía promoveu um trabalho de 11 contra 11 em campo reduzido com auxílio de jovens da categoria de base.

Não é certa ainda, a volta de Oscar no clássico. Mas o técnico não esconde que o armador vem fazendo falta. Mesmo com sequência invicta - único sem derrotas no Brasileirão, mas com seis empates em sete rodadas -, o treinador sempre frisa a falta que os atletas experientes fazem e conta os dias para ter seu camisa 8 em campo.