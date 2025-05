Dorival tem dúvida no meio-campo para definir equipe que encara o Mirassol no Brasileiro

Dorival, no entanto, deverá adotar a cautela sobre o assunto. Ele deve ter uma conversa com o departamento médico para saber da condição do atleta e vai deixar a definição do time para o treino desta sexta-feira.

A atividade do elenco profissional teve início nesta quinta com um vídeo onde a parte tática foi abordada. Um exercício de enfrentamento também foi realizado, além de um trabalho de posse de bola.

Corinthians e Mirassol se enfrentam neste sábado, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia. Com dez pontos, o time alvinegro ocupa a oitava posição na tabela. Já o rival do interior figura na 16ª colocação e soma sete pontos no torneio.