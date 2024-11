Despedida: Santos encerra ano inédito na Série B contra o Sport; relembre a campanha

O duelo contra a Macaca, inclusive, foi um dos maiores vexames do Santos na competição. O Alvinegro Praiano abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Giuliano e João Basso, e ainda ficou com um jogador a mais antes do intervalo. Mesmo em vantagem numérica, o Peixe cedeu o empate à Ponte, com direito a gol nos acréscimos.

Altos e baixos na reta final, retorno à elite, título e demissão de Carille

O trabalho de Carille seguiu sendo contestado pela torcida santista. Após a segunda crise na Série B, a equipe conseguiu se recuperar e emplacou cinco jogos sem perder. No entanto, o desempenho do Santos seguia bem abaixo do esperado.

Depois dos resultados positivos, o time praiano começou a apresentar irregularidade, com derrotas e vitórias. O Alvinegro foi derrotado por Goiás (3 a 1), na 30ª rodada, e Chapecoense (3 a 2), na 32ª partida.

Contudo, o time emendou três vitórias (Ceará, Ituano e Vila Nova) após a derrota para a Chape e chegou na 36ª rodada com chances de garantir o tão sonhado acesso. Com gols de Wendel e Otero, a equipe venceu o Coritiba fora de casa, por 2 a 0, e conquistou o retorno à Série A.

Na rodada seguinte, por conta dos empates de Mirassol e Novorizontino, o Peixe entrou em campo contra o CRB já campeão. A equipe foi derrotada por 2 a 0, mas o resultado pouco importou.