Fluminense lança nova camisa branca com sócio-torcedor ao lado de jogadores

"No uniforme dois deste ano decidimos trazer um modelo com estética minimalista, mas sem deixar de exibir detalhes clássicos e mais refinados, unindo tradição à modernidade. O resultado final da produção foi uma linda camisa, que certamente será muito usada pelos torcedores do Flu não só nos estádios, mas em diversos momentos diferentes", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

A pré-venda da nova camisa vai começar na sexta-feira (9). O torcedores podem ir às lojas oficiais do clube, no site loja.fluminense.com.br ou no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).