Taça do Mundial de Clubes de 2025 será exibida em Sala de Troféus do Palmeiras

Além do evento de sexta-feira, o Palmeiras exibirá o troféu do Mundial antes do clássico contra o São Paulo, neste domingo, na Arena Barueri. A partida será às 17h30, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

No Mundial de Clubes, o Palmeiras faz parte do Grupo A, ao lado do Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). A partida de estreia do Verdão será contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h.

As regras desta primeira edição seguem o modelo adotado pela FIFA para a Copa do Mundo entre 1998 e 2022. A organização dividiu os 32 clubes em oito grupos com quatro times cada, que se enfrentam entre si. Os dois mais bem colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. A partir daí, os confrontos serão eliminatórios até que se conheçam os dois finalistas do torneio. A final será disputada em Nova York/Nova Jersey no dia 13 de julho.