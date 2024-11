Sport x Santos: veja onde assistir e horário do jogo da Série B

O Sport recebe o Santos neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão Série B, a última desta edição. O jogo será na Ilha do Retiro.

O confronto será transmitido pelo canal SporTV e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

Para o Sport, esta será a última chance de subir à Série A neste ano. A equipe está na quinta posição com 63 pontos, mesma quantidade que o Ceará, quarto colocado, e apenas um de diferença de Mirassol e Novorizontino, terceiro e segundo, respectivamente. Em sexto, na cola do Leão, aparece o Goiás, com 60 pontos.