Raphinha iguala Cr7 e tem edição com maior número de participações em gols na Liga dos Campeões

Dentro de campo, a Inter de Milão eliminou o Barcelona, na prorrogação, e garantiu vaga na grande final da Liga dos Campeões.

Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu abriram o placar para a equipe italiana no primeiro tempo. Na segunda etapa, Eric García, Dani Olmo e Raphinha viraram o jogo para o Barcelona. Nos acréscimos, Francesco Acerbi mandou a partida para a prorrogação.

Aos nove minutos do primeiro tempo, Davide Frattesi marcou o gol que colocou a Inter de Milão na final. Agora, os italianos esperam a definição do seu adversário no duelo entre Paris Saint-Germain e Arsenal, que acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília).

Com a eliminação, Raphinha não poderá ultrapassar o recorde de Cristiano Ronaldo.

O Barcelona segue na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe catalã volta a campo neste domingo, às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Real Madrid, pela 35ª rodada da competição. O Barcelona é o líder, com 79 pontos. Enquanto os Merengues ocupam a vice-liderança, com 75 pontos somados.