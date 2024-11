Como mandante, Corinthians não perde para o Vasco desde ano da queda; veja histórico

O Corinthians defende um impactante tabu neste domingo, contra o Vasco, na Neo Química Arena. Como mandante, a última derrota do Timão para a equipe carioca foi em 2007, ano que o clube foi rebaixado para a segunda divisão nacional.

Na ocasião, o Cruzmaltino bateu o Corinthians por 1 a 0 no Pacaembu, com gol de Alan Kardec. O revés, que ocorreu no segundo turno do Brasileiro, contribuiu muito para a queda inédita do Timão para a Série B.

De lá para cá, o Corinthians acumula nove vitórias em 12 jogos contra o Vasco em solo paulista. Os outros três duelos terminaram empatados.